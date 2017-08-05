В Азербайджане в общежитии произошел взрыв, есть жертвы (фото)

В азербайджанском городе Сумгайыт на третьем этаже общежития произошел взрыв, в результате которого есть, по предварительным данным, погибшие и раненые. Об этом сообщает местное издание Trend.

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После взрыва в здании начался пожар.

По данным издания, с отравлением угарным газом госпитализированы более десяти человек, в том числе один полицейский и один сотрудник МЧС.

Информацию о пожаре подтвердили в кризис-центре министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, огонь тушили в коридоре и на кухне пятиэтажного здания. Жильцов эвакуировали, а пожар впоследствии потушили.

Более подробную информацию в МЧС пообещали предоставить позже.