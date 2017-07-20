Вашингтон раскритиковал Турцию из-за публикации карты военных баз США в Сирии

Вашингтон подверг критике Турцию, являющуюся партнером США по Североатлантическому альянсу, за опубликование в государственном агентстве Anadolu карты расположения американских баз в Сирии.

Как передает DW.com, в среду, 19 июля, представитель американского оборонного ведомства Эрика Пахона заявил, что Пентагон не смог установить источник утечки. В то же время он подчеркнул: "Нас бы серьезно обеспокоило, если бы представители нашего союзника по НАТО специально подставили под удар наших солдат, опубликовав тайную информацию".

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По словам представителя министерства обороны США, публикация этих сведений не только подвергает американских военнослужащих ненужному риску, но и может привести к срыву нескольких операций против террористической группировки "Исламское государство".

Между тем представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калин опроверг любые слухи о возможной причастности турецкого правительства к этой публикации. По его словам, Анкара не имеет никакого отношения к этой утечке.