Годовщину попытки переворота в Турции отметили увольнением более 7 тысяч госслужащих

В канун годовщины попытки военного переворота в Турции более семи тысяч государственных служащих уволены согласно декрету, опубликованному в государственной газете Official Gazette в пятницу.

Об этом сообщает BBC.

В списке отстраненных от работы - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников разных министерств, в числе которых МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего уволено 7348 человек.