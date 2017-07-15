Годовщину попытки переворота в Турции отметили увольнением более 7 тысяч госслужащих
Должностей лишились полицейские, военные, преподаватели и работники министерств.
В канун годовщины попытки военного переворота в Турции более семи тысяч государственных служащих уволены согласно декрету, опубликованному в государственной газете Official Gazette в пятницу.
Об этом сообщает BBC.
В списке отстраненных от работы - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников разных министерств, в числе которых МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего уволено 7348 человек.
Попытка военного переворота (путча) в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля. Повстанцы взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Но попытка не возымела успеха и законные власти Турции подавили восстание.
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Вину за попытку переворота власти возлагают на якобы существующую террористическую организацию проповедника и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена (FETO или "параллельное государство", как ее называют власти Турции), проживающего в США. Яростная вражда Реджепа Тайипа Эрдогана и Фетхуллаха Гюлена началась в 2013 году.
13 июля 2017 года в Турции выдали ордера на арест 34 сотрудников гостелекомпании. Их заподозрили в использовании приложения, в котором общались последователи Гюлена.