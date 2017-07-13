Беспорядки на саммите G20: двоим россиянам грозит до 10 лет тюрьмы

Арестованным за беспорядки накануне и во время саммита G20 в Гамбурге двоим россиянам грозит от шести месяцев до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеВ Германии бьют тревогу: в протестах в Гамбурге приняли участие 8 тысяч экстремистов

Она сказала, что десять лет - это максимальный срок, который могут присудить задержанных. Окончательное решение будет принимать суд после того, как завершится расследование и будут выдвинуты официальные обвинения. Арестованные находятся в камере предварительного заключения.

Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции. По данным правоохранительных органов, россияне бросали бутылки в полицейских. Всего в связи с беспорядками в Гамбурге полиция задержала шестерых граждан Российской Федерации, но четырех из них вскоре отпустили.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов накануне и в дни саммита G20 пострадали 476 полицейских, были задержаны и арестованы более 400 человек.