В Страсбурге прощаются с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем (фоторепортаж)

В здании Европейского парламента в Страсбурге в субботу, 1 июля, началась общеевропейская официальная церемония прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем (Helmut Kohl), пишет DW.

Подобная церемония проводится впервые в истории Европейского Союза.

Официальная часть, которая началась в 12:00 по киевскому времени, продлится около двух часов. На сайте Европарламента ведется прямая трансляция мероприятия. На церемонии выступят, в частности, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), глава Европарламента Антонио Таяни, глава Европейского Совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший президент США Билл Клинтон, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ожидается участие в церемонии лидеров других стран Евросоюза, президента Украины Петра Порошенко и других высоких гостей.

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После церемонии в Страсбурге гроб с телом покойного будет доставлен в Германию вертолетом, после чего ее отвезут в собор города Шпаер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Здесь состоится панихида и прощание с военными почестями. Согласно последней воле Гельмута Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, на кладбище в Шпаере.

Гельмут Коль возглавлял правительство Федеративной Республики Германия с 1982-го по 1998 годы. Именно во время его пребывания на посту федерального канцлера произошло воссоединение Германии. Коль умер 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене.