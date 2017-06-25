В центре Минска танк врезался в дерево и снес фонарный столб (фото, видео)

01:30, 25 июня 2017
Мир
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ДТП произошло во время репетиции парада.

Танк снес столб / фото citydog.by

В Минске в субботу, 24 июня, в районе станции метро «Маскоўская во время репетиции парада танк, который ехал в сторону центра, врезался в дерево и снес фонарный столб. Об этом сообщило местное издание CityDog.by

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В результате у танка немного повреждена обшивка. Никто не пострадал.

Танк снес столб / фото citydog.by
Танк повредил обшивку / фото citydog.by

 

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Теги: #ДТП в Минске#ДТП с танком