Во Франции в парламент избрали рекордное количество женщин - СМИ

Во Франции на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента - Национальной ассамблеи) избрали рекордное количество женщин. Об этом сообщает сайт телеканала France24.

Читайте такжеПартия Макрона одержала победу на выборах во ФранцииВо втором туре выборов 18 июня в нижнюю палату парламента, которая имеет 577 мест, были избраны 223 женщины. Таким образом представительство женщин, которые получили 38,65% мест в Национальном собрании, стало рекордным для французского парламента. В предыдущем созыве в нижней палате заседали 155 законодателей женского пола. В 1945 года в Национальном собрании заседало лишь 33 женщины.

В то же время сказано, что эти данные все еще далеки от настоящего равенства между мужчинами и женщинами в законодательном органе.

Как сообщал УНИАН, представители партии президента Франции получили 308 из 577 мест в нижней палате французского парламента. Еще 42 мандата достанется их союзникам из партии MoDem («Демократическое движение»). Таким образом, «Вперед, республика» будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

В свою очередь, партия «Республиканцев» получила 113 депутатских мандатов, а «Союз демократов и независимых» - 18 Эти две партии станут главной оппозиционной силой в парламенте.

Также в парламент прошли Социалистическая партия, она получила 29 мест, «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона - 17, Коммунистическая партия Франции - 10, ультраправый «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил 8 мандатов.

В целом, явка на избирательные участки составила 42,6%, что стало рекордно низким показателем для Франции.