Лос-Анджелес превратили в Готэм и призвали Бэтмена (фоторепортаж)
19:58, 16 июня 2017Мир
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В церемонии принимали участие мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Чарли Бек.
В память об актере Адаме Уэсте, который скончался 10 июня в возрасте 88 лет, Лос-Анджелес на время превратили в вымышленный город Готэм - на одном из зданий в центре города зажгли сигнал Бэтмена.
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Во вселенной DC Comics «Бэт-сигнал» представляет собой свет из прожектора с силуэтом летучей мыши.
Он зажигается, когда нужна помощь Бэтмена. В церемонии принимали участие мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Чарли Бек.
Почтить память Уэста пришли сотни фанатов, некоторые были в тематических костюмах. Также присутствовали жена и дети актера.
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