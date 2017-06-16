Лос-Анджелес превратили в Готэм и призвали Бэтмена (фоторепортаж)

В память об актере Адаме Уэсте, который скончался 10 июня в возрасте 88 лет, Лос-Анджелес на время превратили в вымышленный город Готэм - на одном из зданий в центре города зажгли сигнал Бэтмена.

Читайте такжеЭкшн по-российски: в Казани посреди улицы подрались Бэтмен, Человек-Паук и Санта-Клаус (видео)

Во вселенной DC Comics «Бэт-сигнал» представляет собой свет из прожектора с силуэтом летучей мыши.

Он зажигается, когда нужна помощь Бэтмена. В церемонии принимали участие мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Чарли Бек.

Почтить память Уэста пришли сотни фанатов, некоторые были в тематических костюмах. Также присутствовали жена и дети актера.