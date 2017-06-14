Die Welt: Исходящая от России угроза вполне реальна

Об этом пишет Рикарда Брейтон в статье "Исходящая от России угроза вполне реальна", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Заместитель министра иностранных дел Эстонии Матти Маасикас призвал ЕС занять жесткую позицию по отношению к России. "Исходящая от России угроза вполне реальна", - сказал Маасикас, ответственный за подготовку к председательству Эстонии в Совете ЕС, которое начинается в июле. "Мы должны быть тверды в своей политике по отношению к России и не отклоняться от нее". Создание безопасной Европы – это задача "первостепенной важности". Это включает политику сдерживания на востоке, а также контроль границ на юге континента, чтобы справиться с миграционным кризисом.

Читайте такжеМинистр обороны Швеции в Пентагоне назвал РФ главной проблемой для европейской безопасности1 июля, Эстония примет председательство в Совете ЕС на шесть месяцев. Это произойдет впервые для маленькой страны на севере ЕС, которая разделяет почти 300-километровую границу с Россией. Эстония (которая в 1991 году объявила о своей независимости от Советского Союза) с большим беспокойством наблюдала за вторжением российских войск в Грузию, аннексией Крыма в 2014 году, и войной на востоке Украины.

Эстония разделяет ценности с Германией и ЕС, - сказал Маасикас. Россия "своими действиями в последние три-четыре года не продемонстрировала никакого уважения к этим ценностям". Москва вмешивается в выборы и внутренние дела других суверенных государств – например, так называемый "случай Лизы" в 2016 году в Германии, говорит он. Тогда русскоязычные СМИ облетела новость о том, что немку российского происхождения изнасиловали беженцы. Позже выяснилось, что это неправда. Во-вторых, подчеркнул Маасикас, агрессивная политика в отношении Украины – это "худшая из возможных причин неожиданных последствий".

Чтобы предотвратить подобные действия России в Балтийском регионе, с марта в Эстонии находятся подразделения НАТО. Войска дислоцированы также в Литве, Латвии и Польше. Это показывает решимость военного союза, - сказал Маасикас. "И этот язык хорошо понятен и за пределами наших границ". Маасикас приветствовал экономические санкции, которые были введены ЕС в отношении России после аннексии Крыма. Эстония исходит из того, что санкции 2014 года оказали "значительное влияние" на экономику России. Тем не менее, гораздо более важным должен быть сдерживающий фактор, который не позволит России продвигаться дальше.

Больше визовой свободы для восточных соседей ЕС

Эстония намерена призвать ЕС укреплять отношения с восточными соседями блока. "Это в интересах Союза, – и любой нормальной страны, – видеть стабильность и процветание за пределами своих границ", - сказал Маасикас, имея в виду такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Беларусь и Армения. "Мы должны соответствовать ожиданиям наших партнеров", - продолжил он. В частности, он говорил о расширении безвизового режима, возможностях обучения в ЕС. Но он не упоминал перспективы вступления в ЕС.

По крайней мере, в Берлине Маасикас был настроен оптимистично. "ЕС объединился в вопросе отношения к России", - сказал он. Симпатии к России среди людей в ЕС исчезают. Это также показывают посредственные результаты популистских партий на последних выборах. Кремль поддерживает некоторые из этих партий, например, "Национальный фронт" во Франции. "Я думаю, что Россия также потеряла поддержку и среди немцев", - добавил он.