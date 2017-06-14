Трамп продлил санкции против властей Беларуси

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на год санкции против властей Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

16 июня 2006 тогдашний президент США Джордж Буш-младший издал исполнительный указ № 13405 в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701-1706), которым были введены ограничительные меры против "определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Беларуси".

Также говорилось, что действия и политика представителей власти Беларуси угрожали национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

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Санкции были введены из-за "принципиально недемократических выборов" в Беларуси, которые состоялись в марте 2006 года, из-за нарушения прав человека путем проведения политических репрессий, включая аресты и исчезновение людей, а также из-за процветания коррупции среди государственных чиновников, злоупотребления властью и государственными активами.

Таким образом, ограничительные меры должны сохраняться в дальнейшем. Поэтому Трамп решил продлить санкции сроком еще на год в соответствии с указом № 13405.