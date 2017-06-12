"Называла свиньей фашистской": школьники в РФ рассказали, что говорят им учителя об участии в митингах (видео)

Московские школьники, которые пришли на Тверскую, где проходят антикоррупционные протесты, рассказали, что говорят им учителя об участии в митингах.

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Видео опубликовало "Настоящее время" в Twitter.

"Она называла меня свиньей фашистской, тварью, мразью", - говорит один из школьников.

Школьники на Тверской – что говорят им учителя об участии в митингах: "Она называла меня свиньей фашистской, тварью, мразью" @navalnylivepic.twitter.com/5Gj3lxWagT — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 12, 2017

Как сообщал УНИАН, в России проходят акции протеста против коррупции. По данным сторонников оппозиции, самого инициатора акции - оппозиционера Алексея Навального силовики задержали после выхода из дома. Кроме того, в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами. Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.