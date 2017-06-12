В Барселоне прошла массовая акция за референдум о независимости Каталонии

В Барселоне десятки тысяч человек потребовали провести референдум о независимости Каталонии, передает dw.com.

По данным главы региона Карлеса Пучдемона, в прошедшей в воскресенье, 11 июня, массовой акции участвовали 47 тысяч человек. Мэрия Барселоны сообщила о 30 тысячах участников.

Читайте такжеКаталония намерена объявить независимость, если Мадрид не разрешит референдум - СМИ

Перед демонстрантами выступил, в частности, бывший тренер каталонской "Барселоны" и мюнхенской "Баварии" Пеп Гвардиола. В своей речи, произнесенном на каталанском, испанском и английском языках, знаменитый футболист заявил о том, что "нет другого пути". По его словам, референдум состоится, даже если Мадрид этого не хочет.

Напомним, премьер-министр испанского региона Каталонии Карлес Пучдемон в пятницу, 9 июня, объявил о решении провести референдум об отделении от Испании 1 октября 2017 года.

Напомним, в 2014 году в Каталонии был проведен неформальный референдум за отделение от Испании, хотя его было запрещено судом. Тогда с 6,3 миллиона человек, имеющих право голосовать, 2,3 миллиона пришли на референдум, из них 80 процентов высказались за независимость Каталонии.

В ноябре 2015 года каталонский парламент утвердил "дорожную карту" достижения независимости от центрального правительства в Мадриде. Однако в августе 2016 года это постановление каталонского парламента аннулировал Конституционный суд Испании.