Генпрокурор РФ заявил, что Америка хочет сменить власть в России через "цветную революцию"

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что Государственный департамент США хочет сменить власть в России через «цветную революцию».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на парламентских слушаниях в Совете федерации РФ.

«Проанализировав результаты проведенных проверок НКО в целом, можно констатировать, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные Государственному департаменту США», - сказал Чайка.

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Он также заявил, что целью работы враждебных России организаций, как правило, являлась смена власти в РФ, в том числе, по отработанным сценариям «цветных революций».

«В России нет запрета на работу иностранных и международных организаций. Единственное требование, чтобы они не вмешивались во внутреннюю политику нашей страны, а их деятельность была прозрачной и осуществлялась в рамках существующего у нас законодательства», - сказал он.

В свою очередь, директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что блок западных стран во главе с США рассматривает Россию в качестве одного из главных вызовов своему глобальному доминированию.

«Существование сильной и суверенной России в принципе не вписывается в проект построения планетарного миропорядка, который продолжают продвигать евроатлантические элиты», - сказал он.

«Русофобский курс Запада в настоящий момент фактически институциализирован, а его проводники занимают ведущие посты в органах государственной власти, в международных, неправительственных организациях и СМИ», - добавил он.

«Реализуемый Западом сценарий предполагает лишение России самостоятельности в международных делах и получение неограниченного доступа к нашим природным ресурсам. Главным препятствием этому США и их союзники считают независимый и национально ориентированный курс российского руководства», - считает Нарышкин.

Председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что вопрос вмешательства в дела РФ возрастает, так как Россия входит в новый «электоральный цикл» – выборы президента.

По мнению первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, анализируя «недружественные шаги зарубежных оппонентов России», можно сделать вывод о том, что на Западе была сделана ставка на последовательный раскол российского общества, планомерно реализуется линия на развязывание новой холодной войны и полную изоляцию России в мире.

Он считает, что на Западе предпринимаются попытки повторить в отношении России «украинский сценарий», используя разобщение политической элиты для расшатывания конституционных основ государства.