Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году

Президент России Владимир Путин заявил, что он "едва пообщался" с экс-советником по нацбезопасности США Майклом Флинном в 2015 году, когда они сидели за одним столом на мероприятии, посвященному юбилею пропагандистского канала RT. Об этом он сообщил в интервью NBC, как пишет "Украинская правда".

"У нас с вами гораздо более тесные отношения, чем с Флинном. Мы с вами встречались вчера вечером (на интервью). Мы с вами сегодня вместе работаем, и теперь мы снова встречаемся", - заявил Путин журналистке Мегин Келли на вопрос о его контактах с Флинном.

Читайте такжеТрамп сразу после инаугурации пытался отменить санкции против России - СМИ

"Когда я приехал на мероприятие, посвященное RT, сел за стол, рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес речь, потом мы поговорили о другом, и я встал и ушел. А потом мне сказали: "Вы знаете, что это был американец. Он работал в Службе безопасности"... вот и все. Я даже не разговаривал с ним ... Это степень моего знакомства с мистером Флинном", - сказал президент РФ.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.