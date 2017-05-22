Экс-советник Трампа отказался передавать сенату связанные с Россией документы
Флинн также планирует официально воспользоваться Пятой поправкой, позволяющей не свидетельствовать против себя.
Бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Сообщается, что Майкл Флинн планирует официально воспользоваться Пятой поправкой, позволяющей не свидетельствовать против себя.
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Комитет по разведке сената США ведет расследование о возможных связях команды президента США Дональда Трампа с российскими властями. Непредставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.
Как сообщал УНИАН ранее, комитет по разведке Сената США требует от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года.
Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.