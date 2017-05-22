Экс-советник Трампа отказался передавать сенату связанные с Россией документы

Бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Сообщается, что Майкл Флинн планирует официально воспользоваться Пятой поправкой, позволяющей не свидетельствовать против себя.

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Комитет по разведке сената США ведет расследование о возможных связях команды президента США Дональда Трампа с российскими властями. Непредставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

Как сообщал УНИАН ранее, комитет по разведке Сената США требует от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года.

Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.