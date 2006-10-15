13 кандидатов претендуют на пост главы 13-миллионного государства

В воскресенье в Эквадоре пройдут президентские выборы, в ходе которых граждане 13-миллионного южноамериканского государства должны назвать имя нового президента, сообщает РИА Новости.

Выборы в стране проходят на фоне политической и экономической нестабильности. За последнее десятилетие в Эквадоре сменилось уже 7 президентов.

Вот уже более года, как страна не имеет президента. В апреле прошлого года в результате массовых волнений конгресс отстранил президента Эквадора Лусио ГУТЬЕРРОСА, от власти, обвинив его в нарушении Конституции, Страной правит вице-президент Альфредо ПАЛАСИО.

Всего на пост главы государства претендуют 13 кандидатов, представляющих весь политический спектр страны.

Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшие шансы победить на президентских выборах имеют кандидат от левых сил Рафаэль КОРРЕА и мультимиллионер Альваро НОБОА.