Германия и Франция выступили против проведения саммита НАТО в Турции - СМИ

Германия и Франция выступили против проведения саммита НАТО в 2018 году в Турции. Об этом сообщает в среду, 31 мая, издание Die Welt со ссылкой на источники в штаб-квартире Североатлантического альянса. "Мы не хотим поддерживать престиж Турции на международном уровне", - сообщил газете один из дипломатов в Брюсселе. По его словам, не должно возникать впечатление, что "НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", как сообщает DW.

Несмотря на такую позицию, НАТО отклонил приглашение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана для проведения саммита Альянса в 2018 году в Турции. Инициаторами отказа формально выступили Германия и Франция, его поддержали также Дания, Нидерланды и Канада, говорится в сообщении издания.

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Встреча лидеров стран НАТО может состояться в новой штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Окончательное решение о месте проведения саммита НАТО в 2018 году будет принято в конце июня.

Напомним, в Турции продолжается волна репрессий против предполагаемых сторонников движения мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота в июле прошлого года. В рамках кампании "чисток" были уволены десятки тысяч госслужащих, в том числе судей, преподавателей, военных и полицейских. В общем с работы уволено 120 тысяч человек. Около 50 тысяч содержатся под стражей. В заключении также находится журналист немецкого издания Die Welt Дениз Юджель. Кроме того, в стране были закрыты десятки критических к власти СМИ, а сами редакции распущены.