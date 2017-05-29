На улицах Парижа нарушителей ПДД решили проучить c помощью эксперимента (видео)
12:52, 29 мая 2017Мир
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Проблема соблюдения правил дорожного движения в столице Франции стоит очень остро.
Улица в Париже / REUTERS
Пешеходы, которые пересекали дорогу на красный свет, останавливались от пронзительного звука тормозов автомобиля, хотя улица оставалась пустынной.
Выражение их испуганных лиц сразу же фиксировала камера и выводила на стенде рядом с подписью «Не смотри смерти в лицо, смотри на светофор».
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Таким образом нарушителям решили наглядно показать последствия их поступка.
На улицах Парижа нарушителей ПДД решили проучить c помощью эксперимента
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