Полторы сотни геев задержали на вечеринке в индонезийской сауне

Полиция Индонезии сообщила о задержании более 140 человек после рейда в сауне в Джакарте, где проходила гей-вечеринка.

За билет на вечеринку все участники заплатили по 185 тысяч рупий (примерно 14 долларов за билет).

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Все задержанные подозреваются в нарушении закона о порнографии.

Некоторых подозревают в занятии проституцией.

Гомосексуализм узаконен во всей Индонезии, кроме консервативной провинции Ачех, живущей по законам ислама, пишет Русская служба BBC.

Однако власти страны обеспокоены ростом жестокости и насилия в отношении представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств.