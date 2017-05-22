Полторы сотни геев задержали на вечеринке в индонезийской сауне
17:18, 22 мая 2017Мир
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Некоторых подозревают в занятии проституцией.
Иллюстрация REUTERS
Полиция Индонезии сообщила о задержании более 140 человек после рейда в сауне в Джакарте, где проходила гей-вечеринка.
За билет на вечеринку все участники заплатили по 185 тысяч рупий (примерно 14 долларов за билет).
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Все задержанные подозреваются в нарушении закона о порнографии.
Некоторых подозревают в занятии проституцией.
Гомосексуализм узаконен во всей Индонезии, кроме консервативной провинции Ачех, живущей по законам ислама, пишет Русская служба BBC.
Однако власти страны обеспокоены ростом жестокости и насилия в отношении представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств.
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