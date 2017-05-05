Выборы президента Франции: социологи рассказали о настроениях избирателей перед вторым туром

Четверть французских избирателей могут воздержаться во втором туре президентских выборов в воскресенье, многие из них являются сторонниками левых, что разочарованы после того, как их избранники ранее не выполнили своих обещаний.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование социологической службы Odoxa.

Прогнозируемый показатель воздержания будет вторым худшим для президентских выборов во Франции с 1965 года, что подчеркивает разочарование многих избирателей при выборе между центристом Эммануэлем Макроном и лидером ультраправых Марин Ле Пен.

Явка на первый тур выборов, по данным министерства внутренних дел, была близка к 78 процентов.

Опрос, проведенный для franceinfo, опубликованный в пятницу, показал, что 69 процентов избирателей, которые воздерживаются, пойдут на выборы неохотно, отказываясь делать выбор между Макроном и Ле Пен. Многие голосовали за левых кандидатов, сошедших с президентской гонки в первом туре голосования 23 апреля.

В частности, треть сторонников крайне левого кандидата Меланшона, который занял четвертое место в первом туре, заявили, что они были одинаково равнодушны, как к Макрону, так и Ле Пен.

Также этот опрос показал, что избиратели считают Макрона убедительнее Ле Пен на теледебатах в среду вечером, подтверждая общее впечатление от предыдущих опросов насчет укрепления статуса Макрона как фаворита.

Опрос Odoxa проводился в четверг среди 998 человек.