Прокуратура назвала виновника смерти 71 мигранта в грузовике в Австрии

Венгерская прокуратура заявила, что водитель грузовика, в котором были обнаружены тела 71 нелегального мигранта в августе 2015 года в Австрии, слышал крики о помощи людей, умирающих от нехватки кислорода в кузове, но по указанию афганского главы преступной группировки продолжал держать их взаперти, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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При этом водитель сообщал о проблеме главе группировки несколько раз. Но он «несколько раз» приказал им не открывать дверь грузовика. Водитель в итоге бросил машину на обочине шоссе в Австрии и уехал в Венгрию.

В четверг, 4 мая, прокуратура медье (территория Венгрии разделена на 19 графств, которые называются медье) Бач-Кишкун обвинила 11 подозреваемых в причастности к гибели 71 мигранта и потребовала назначить четырем фигурантам дела пожизненное заключение и тюремные сроки остальным. Четыре человека занимались перевозкой погибших нелегальных мигрантов, другие участвовали в поддержании сети торговли людьми, на которой были заработаны сотни тысяч евро.

В августе 2015 года в кузове грузовика, оставленного на трассе А4 в Австрии, были обнаружены тела 71 нелегального мигранта, среди которых 59 мужчин, 8 женщин и четыре ребенка, в том числе годовалая девочка. В грузовике правоохранительные органы также нашли «сирийский проездной документ», благодаря которому сделали выводы о том, что погибшие были гражданами Сирии.