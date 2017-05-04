Макрон усматривает российский след в ложных новостях о нем - СМИ

Как сообщает Deutsche Welle, движение кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона «Вперед!» подало жалобу по поводу распространяемых в социальных сетях слухов относительно тайных состояний политика.

В четверг представитель штаба 39-летнего бывшего министра экономики и инвестиционного банкира отметил, что жалобу в правоохранительные органы подали после того, как тему подняла его оппонент по избирательной гонке ультраправый кандидат Марин Ле Пен на дебатах накануне, намекнув на «офшорный счет на Багамах».

«Мы не будем колебаться в попытке наказать за клевету всех, кто распространяет эту ложную информацию», - заявил представитель штаба Макрона.

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Пресс-секретарь «Вперед!» уточнил, что жалоба подана не против Ле Пен, «хотя она и упоминает об этом». По его словам, слухи начали распространяться в социальных сетях накануне, за несколько часов до начала дебатов перед вторым туром выборов.

Сам Макрон в выступлении на радио в четверг назвал упреки «фейковыми новостями и ложью» со стороны «сайтов, часть которых связана с российскими интересами».

Штаб Макрона не впервые заявляет о нападках со стороны российской пропаганды. В феврале представители кандидата упрекнули российский телеканал RT и информагентство Sputnik в грязной кампании против кандидата. Sputnik опубликовал интервью с французским депутатом, который сказал, что Макрон может быть «агентом США» и что его поддерживает «богатое гей-лобби». Женатому на своей бывшей учительнице кандидату впоследствии пришлось отрицать, что он является гомосексуалистом. Кроме того, были заявления, что российская группа хакеров совершала кибератаки на штаб Макрона во время предвыборной кампании.