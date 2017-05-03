Amnesty International призвала поддержать турецких журналистов, делая селфи (видео)

Правозащитная организация Amnesty International в День свободы прессы инциировала флешмоб в поддержку турецких журналистов. Всех небезразличных призывают делать селфи с нарисованным на листке хештегом #FreeTurkeyMedia.

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"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, поддержите более 120 турецких журналистов, которые попали в тюрьмы. Выполните эти простые шаги", - гласит подпись под видеоинструкцией в "Твиттере".

Как известно, после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, журналисты, деканы и преподаватели университетов, лишились своих постов из-за подозрений в поддержке оппозиционного деятеля Фетхуллы Гюлена, которого Анкара считает организатором путча. Сам Фетхуллах Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Справка УНИАН. Всемирный день свободы прессы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные этому дню.