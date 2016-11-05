В Совете Европы призвали Турцию не нарушать свободу информации

Турцию призвали не нарушать свободу информации и выражения мнений. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии, председателя Комитета министров Совета Европы Юргена Лиги, пишет «Европейская правда».

Отмечается, что Турция также должна придерживаться эффективного политического плюрализма через демократически избранных представителей на национальном и местном уровнях.

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"Я поднял в этом контексте вопрос о задержании сопредседателя Народной демократической партии. Министр Чавушоглу заверил меня, что власти Турции внимательно относится к своим обязательствам в отношении Совета Европы и стремится обеспечить уважение основных демократических принципов", - говорится в заявлении.

Напомним, восемь из двенадцати членов парламента Турции от прокурдской "Демократической партии народов" (ДПН), которые были задержаны ночью в пятницу, 4 ноября, арестованы судом города Диярбакыр на юго-востоке страны до судебного рассмотрения дела.

Среди арестованных - двое сопредседателей партии Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг.