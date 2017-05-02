В Колумбии при крушении военного самолета погибли восемь человек

В результате крушения военного самолета в Колумбии погибли восемь человек. Об этом сообщает El Tiempo.

Самолет Cessna потерпел авиакатастрофу в департаменте Кундинамарка. По предварительной информации, он врезался в телекоммуникационную антенну. По факту крушения проводится расследование.

Читайте такжеСамолет "Аэрофлота" попал в "воздушную яму" в Таиланде: более 20 человек пострадали

Свои соболезнования семьям погибших выразил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

«Наша солидарность с семьями погибших в авиакатастрофе самолета в Кундинамарка. 8 человек погибли», — написал Сантос в своем твиттере.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля на Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26.