В Колумбии при крушении военного самолета погибли восемь человек
08:55, 02 мая 2017Мир
520 0
По предварительной информации, самолет врезался в телекоммуникационную антенну.
По факту крушения проводится расследование / eltiempo.com
В результате крушения военного самолета в Колумбии погибли восемь человек. Об этом сообщает El Tiempo.
Самолет Cessna потерпел авиакатастрофу в департаменте Кундинамарка. По предварительной информации, он врезался в телекоммуникационную антенну. По факту крушения проводится расследование.
Читайте такжеСамолет "Аэрофлота" попал в "воздушную яму" в Таиланде: более 20 человек пострадали
Свои соболезнования семьям погибших выразил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
«Наша солидарность с семьями погибших в авиакатастрофе самолета в Кундинамарка. 8 человек погибли», — написал Сантос в своем твиттере.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля на Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter