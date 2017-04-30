Reuters узнал подробности крушения самолета Ан-26 на Кубе

Министерство обороны Кубы заявило, что в северо-западном регионе страны разбился военный самолет, в результате которого погибли все восемь человек.

"Восемь военнослужащих на борту, включая экипаж, погибли", - говорится в заявлении министерства, передает Reuters.

Согласно сообщению местных СМИ, на борту самолета, разбившегося в провинции Артемиса, находились восемь человек, включая членов экипажа.

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На данный момент комиссия кубинского оборонного ведомства ведет расследование причин катастрофы.

Reuters сообщает, что Ан-26 вылетел в 6:38 утра из аэропорта Плайя-Баракоа, недалеко от Гаваны, и потерпел крушение в районе Лома-де-ла-Пимьента.

Ранее СМИ сообщали, что самолет выполнял внутренний рейс из аэропорта Баракоа, а на борту могло находиться до 39 человек.