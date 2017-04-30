Тереза Мэй ожидает сложных переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что процесс переговоров по выходу страны из Евросоюза может оказаться сложным, передает Reuters.

Таким образом, глава британского правительства отреагировала на новую стратегию ЕС по Brexit, которая была принята на экстренном саммите лидеров 27 стран-участниц.

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«Это показывает то, что будут времена, когда эти переговоры будут жесткими», — сказала она.

Мэй также подтвердила свое намерение не заключать с ЕС никаких соглашений после Brexit, если Британию не устроят условия выхода из блока.

Ранее сообщалось, что Евросоюз допускает сценарий, при котором переговоры с Великобританией по выходу страны из ЕС могут провалиться.