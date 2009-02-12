«Фаина» проходит проверку перед заходом в порт Момбаса

Украинский сухогруз "Фаина", освобожденный из пиратского плена на прошлой неделе, проходит проверку перед заходом в порт кенийского города Момбаса, сообщил РИА Новости консул РФ в Кении Армен ПОПОВ.

Сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - скончался от сердечного приступа. Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 миллиона долларов выкупа за украинский сухогруз и покинули его. После этого "Фаина" начала движение своим ходом в кенийский порт Момбаса под охраной американского корабля. "Фаина" везет в Кению проданные этой африканской стране 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы.

"Действительно, судно стоит на рейде недалеко от Момбасы и проходит процедуру проверки документации", - сказал А.ПОПОВ.

Консул сообщил также, что тело покойного капитана "Фаины", скорее всего, будет отправлено вместе с экипажем на Украину специальным рейсом, который накануне доставил в Момбасу новую команду судна.

"Мы общались с агентами владельца "Фаины", и они заверили нас, что украинский чартер дождется нас и заберет тело капитана вместе с остальными членами экипажа", - сказал А.ПОПОВ.

По имеющейся у консула информации, из Украины тело капитана и двое россиян из состава экипажа отправятся в Россию.

«Агенты судовладельца также сказали нам, что все будут доставлены по своим местам жительства", - сказал собеседник агентства.