Россия намерена увеличить экспорт вооружения до $8,5 миллиарда
08:46, 12 февраля 2009Мир
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Планами поделились в ФСВТС
Россия планирует в 2009 году увеличить экспорт вооружения на 6% - до 8,5 миллиарда долларов, заявил в четверг журналистам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин.
"В 2009 году, несмотря на финансовый кризис, мы планируем увеличить экспорт вооружения. Думаю, что не ошибусь, если назову приблизительную цифру: 8,5 миллиарда долларов", - сказал Фомин, возглавляющий российскую делегацию на авиавыставке в Бангалоре.
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