Россия намерена увеличить экспорт вооружения до $8,5 миллиарда

Россия планирует в 2009 году увеличить экспорт вооружения на 6% - до 8,5 миллиарда долларов, заявил в четверг журналистам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин.

"В 2009 году, несмотря на финансовый кризис, мы планируем увеличить экспорт вооружения. Думаю, что не ошибусь, если назову приблизительную цифру: 8,5 миллиарда долларов", - сказал Фомин, возглавляющий российскую делегацию на авиавыставке в Бангалоре.

РИА Новости