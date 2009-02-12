Теперь в Вильнюсе два мэра

Городской совет Вильнюса выразил вотум недоверия мэру города Юозасу Имбрасасу. Отставку главы города инициировали оппозиционно настроенные депутаты, сообщает Delfi. Новым мэром был назначен Вилюс Навицкас, представитель партии консерваторов; сам Имбрасас и его однопартийцы считают действия горсовета незаконными и признавать их отказываются.

Представители партии "Порядок и справедливость", членом которой является Имбрасас, назвали отстранение мэра Вильнюса незаконным, так как уволенный руководитель перенес заседание горсовета с 11 на 13 февраля. Противники Имбрасаса, в свою очередь, заявили, что мэр не решал актуальные проблемы вильнюсцев, пользовался своим положением и ресурсами во благо своей партии и занимался покровительством предпринимателей.

Сам Имбрасас инициированное горсоветом увольнение всерьез не воспринял и назвал произошедшее "заячьим бунтом". Он отметил, что принятие бюджета города для него гораздо важнее событий в горсовете, и добавил, что обжалует решение депутатов в суде.

Партия консерваторов в парламенте Литвы является ведущей партией правящей коалиции; в оппозиции ей находится движение "Порядок и справедливость", которое возглавляет бывший президент Литвы Роландас Паксас.

Лента.ру