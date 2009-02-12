Обама и Конгресс США нашли компромисс

Конгресс США и администрация президента страны Барака Обамы выработали компромиссный вариант стимулирующего экономического пакета на сумму около 789 млрд долл. Как сообщил представитель демократического большинства в сенате Гарри Рейд, стороны "устранили противоречия" между двумя вариантами законопроекта, принятым Палатой представителей (29 января на сумму 820 млрд долл.) и Сенатом (10 февраля на 838 млрд долл.) Конгресса США, передает Associated Press.

Ожидается, что голосование может состояться уже 15 февраля.

Администрация Б.Обамы рассматривает принятие новой экономической программы как ключевой шаг на пути к восстановлению экономики США, которая уже более года пребывает в рецессии, переживая самый тяжелый кризис со времен Великой депрессии. В 2008 г. экономика США потеряла 2,6 млн рабочих мест. Б.Обама надеется, что его экономическая программа позволит создать до 4 млн новых рабочих мест. Кроме того, план Белого дома предполагает увеличение пособий по безработице, реконструкцию транспортной инфраструктуры, инвестиции в новые технологии, в том числе в альтернативную энергетику.

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