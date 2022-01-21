Зара Рутенфорд из Бельгии установила новый рекорд и стала самой молодой женщиной, которая сама облетела земной шар на легкомоторном самолете.

19-летняя девушка на маленьком самолетике облетела вокруг планеты за 5 месяцев. Она пролетела более 55 тысяч километров и посетила более 50 стран и 5 континентов. Зара Рутенфорд из Бельгии установила новый рекорд и стала самой молодой женщиной, которая сама облетела земной шар на легкомоторном самолете.

Об этом говорится в новом сюжете "ДжеДАЇ" на телеканале 2+2.

Кругосветное путешествие далось бельгийке непросто. Грозы, ураганы и даже землетрясения - все это случалось на пути 19-летней девушки. Она отправилась в кругосветное путешествие 18 августа 2021 года, из аэропорта в Бельгии.

Уже на подлете к Гренландии девушка осознала, что путешествие будет непростым и даже опасным. Там она теряла радиосвязь и едва не оказалась в холодном море, ведь не сразу могла понять, где ей можно приземлиться.

8 сентября она приземлилась в Мексике. Буквально через час Зара поняла, что в небе ей было безопаснее, ведь в городе Варакруз в тот вечер произошло мощное землетрясение.

Потом на ее пути случилось еще более тяжелое испытание - пожары в Калифорнии. Четкий план действий девушке пришлось корректировать прямо в небе. Далее путешественницу ждали морозы, ее самолет чуть не упал из-за обледенения в России. Девушка едва успела не попасть в снежный шторм.

Во время путешествия Зара сильно выбилась из графика, но это спасло ее жизнь. Девушка должна была пролетать над Индонезией прямо во время мощного извержения вулкана. К счастью, из-за задержек она не попала в опасность.

Читайте такжеБольная раком 90-летняя американка отказалась от лечения и отправилась в кругосветное путешествиеПотом она обходила мощные грозы. Несмотря на все это девушка встретила много новых друзей и воплотила в жизнь свою мечту - облетела планету на маленьком самолетике.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в начале путешествия Зара планировала облететь мир за 3 месяца. Девушка из династии пилотов. С небом свою жизнь связали оба ее родителя. Зара мечтает летать еще выше и хочет в будущем стать космонавтом.

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