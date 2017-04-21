Дети Башара Асада начали учить русский язык

Дети президента Сирии Башара Асада начали учить русский язык. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад во время выступления в Совете Федерации, как передает «Интерфакс».

У Башара Асада трое детей — дочь Зейн Асад, ей 13 лет, и два сына — Карим Асад (15 лет) и Хафез аль-Асад (12 лет).

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Также, по словам посла, русский язык стал вторым языком в сирийских школах. «Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии — это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку», — сказал Хаддад. Он добавил, что многие родители называют своих детей Путиным.

Как сообщил Хаддад, во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка, в школах изучение русского начинается с седьмого класса. Кроме того, как предает ТАСС, Асад отдал на безвозмездной основе землю рядом с Дамаском, чтобы построить там русскую школу.