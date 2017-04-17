Facebook опровергает заявления об онлайн-трансляции убийства в США
11:21, 17 апреля 2017Мир
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По сообщению компании, запись была сделана заранее и загружена.
Иллюстрация / REUTERS
Facebook опровергает заявления об онлайн-трансляции убийства в США с помощью соцсети. По утверждению компании, запись была сделана и загружена уже после убийства, передает AP.
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Как сообщалось, ранее в полиции заявили, что разыскивают мужчину, совершившего убийство в прямом эфире в Facebook. На видео подозреваемый заявил, что совершил еще несколько убийств, однако полиции пока что не удалось проверить эту информацию.
Отмечалось, что жертвой убийцы стал 78-летний мужчина.
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