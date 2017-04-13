Трамп хочет, чтобы США и НАТО попытались наладить отношения с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что не против того, чтобы Соединенные Штаты и Организация североатлантического договора (НАТО) попытались поладить с Россией.

Об этом он сказал в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Было бы прекрасно - как мы обсуждали несколько минут назад, - если бы НАТО и наша страна смогли найти общий язык с Россией. Сейчас мы совсем не ладим с Россией. Мы наверное находимся на небывало низком уровне с точки зрения отношений с Россией", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к Путину после того, как в Сирии было применено химическое оружие.

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Президент США сказал, что фундамент для такой ситуации в развитии отношений с РФ закладывался на протяжении долгого периода времени.

"Но мы посмотрим, что произойдет. Путин является лидером России. Россия является сильной страной. Мы очень, очень сильная страна. Мы посмотрим, как это все сработает", - заявил Трамп.

При этом он вновь заявил, что не знает лично Путина.

Также Трамп заявил, что будет "фантастической делом, если мы поладим с Путиным, и если мы поладим с Россией".

"Это может произойти и это может не произойти. И может быть наоборот. Я только могу вам сказать, что я хотел бы сделать - я бы очень хотел иметь возможность поладить с каждым. Сейчас в мире царит беспорядок, но я думаю, что к тому времени, когда мы закончим, мир станет намного лучшим местом для жизни", - заявил Трамп.