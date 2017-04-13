"Он провел потрясающую работу" - Трамп о поездке Тиллерсона в Москву
Трамп высоко оценил результаты переговоров Рекса Тиллерсона с представителями РФ.
Президент США Дональд Трамп назвал «потрясающей» работу госсекретаря США Рекса Тиллерсона на переговорах в Москве, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Об этом американский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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«Хочу отметить замечательную работу, проделанную нашим госсекретарем Рексом Тиллерсоном в укреплении альянса НАТО, а также его поездку в Москву, чтобы продвинуть интересы в сфере безопасности США и их союзников. Он провел потрясающую работу», — сказал Трамп.
Ранее Тиллерсон заявил, что Россия и США должны сделать все для восстановления отношений.