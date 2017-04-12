Назарбаев: Казахстан планирует к 2025 году завершить переход на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. Об этом говорится в его статье в газете "Егемен Казахстан", передает Русская служба Би-би-си.

"Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - утверждает Назарбаев.

"До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице", - пишет президент.

Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году. По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940-м году носил политический характер.

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"Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит носило за собой политический смысл", - пишет президент.

"Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. [...] Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавита и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы", - подытожил президент.

Сегодня латинский вариант казахского алфавита используется казахскими диаспорами в Турции и ряде западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.

Вариант латинского алфавита, который использовался в Казахстане с 1929 по 1940 годы, известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит. Он был разработан Комитетом по новому алфавиту при ЦИК ССР. Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента.

Как сообщал УНИАН, в декабре минувшего года суд в Казахстане за призывы присоединить страну к России посадил мужчину на 5,5 лет.