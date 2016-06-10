В Китае требуют запретить фестиваль собачьего мяса
19:21, 10 июня 2016Мир
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Защитники прав животных в Китае требуют запретить проводимый ежегодно фестиваль блюд из собачьего мяса.
REUTERS
Активисты собрали уже 11 миллионов подписей под петицией с требованием запрета, передает Русская служба Би-би-си.
Фестиваль должен состояться в конце июня в городе Юйлинь, на юге страны.
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Традиция употребления в пищу мяса собак насчитывает сотни лет в Китае, Южной Корее и других странах этого региона.
Однако в последние годы в стране растет число сторонников запрета на поедание некоторых традиционных для Китая блюд.
Зачастую некоторые защитники животных даже покупают собак, чтобы спасти их от поедания.
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