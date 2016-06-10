В Китае требуют запретить фестиваль собачьего мяса

Активисты собрали уже 11 миллионов подписей под петицией с требованием запрета, передает Русская служба Би-би-си.

Фестиваль должен состояться в конце июня в городе Юйлинь, на юге страны.

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Традиция употребления в пищу мяса собак насчитывает сотни лет в Китае, Южной Корее и других странах этого региона.

Однако в последние годы в стране растет число сторонников запрета на поедание некоторых традиционных для Китая блюд.

Зачастую некоторые защитники животных даже покупают собак, чтобы спасти их от поедания.