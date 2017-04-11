В Турции прогремел мощный взрыв, есть раненые (фото)

В турецком городе Диярбакыр, который в основном населяют курды, прогремел взрыв, несколько человек получили ранения, сообщает Reuters.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва возник большой столб дыма, который поднимался вокруг окрестных домов.

Читайте такжеВ Египте прогремел новый взрыв у христианской церкви: есть жертвы

Представители силовых структур сообщили, что несколько человек ранены в результате взрыва. Также сказано, что не удалось сразу же установить причину взрыва.

В то же время, как сообщает турецкое издание The Daily Sabah, в результате взрыва по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Взрыв произошел рядом со зданием местных правоохранительных органов.