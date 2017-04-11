В Турции прогремел мощный взрыв, есть раненые (фото)
Несколько человек получили ранения.
В турецком городе Диярбакыр, который в основном населяют курды, прогремел взрыв, несколько человек получили ранения, сообщает Reuters.
Очевидцы сообщают, что в результате взрыва возник большой столб дыма, который поднимался вокруг окрестных домов.
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Представители силовых структур сообщили, что несколько человек ранены в результате взрыва. Также сказано, что не удалось сразу же установить причину взрыва.
В то же время, как сообщает турецкое издание The Daily Sabah, в результате взрыва по меньшей мере четыре человека получили ранения.
Взрыв произошел рядом со зданием местных правоохранительных органов.
#Diyarbakır'dan yeni görüntüler... https://t.co/y0y7XAZjEhpic.twitter.com/110GMgt8LX— Habertürk (@Haberturk) April 11, 2017