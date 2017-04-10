Neue Zürcher Zeitung: Кровавое вербное воскресенье в Египте

Президент аль-Сиси ввел чрезвычайное положение на три месяца. Об этом пишет Моника Боллигер "Кровавое вербное воскресенье в Египте", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Две бомбардировки египетских церквей превратили празднование Вербного воскресенья в кровавую бойню. По данным министерства здравоохранения Египта, во время взрыва в Церкви Св. Георгия в Танте, в ста километрах к северу от Каира, погибли, по меньшей мере, 29 человек, более 70 получили ранения. Там верующие собрались на службу. Чуть позже, террорист-смертник взорвал себя у входа в церковь в Александрии. При этом, погибло, по меньшей мере, 16 человек, в том числе четверо сотрудников полиции. Они не позволили террористу войти в церковь, не проходя через металлодетектор, после чего он взорвал свой жилет. Около 30 человек получили ранения.

Патриарх не пострадал

Взрыв перед собором Святого Марка в Александрии произошел вскоре после того, как коптский патриарх Тавадрос правил там службу. По данным МВД, в момент взрыва он находился в здании, но не пострадал. Собор Святого Марка в Александрии в начале христианского периода был местопребыванием коптского патриарха. С конца раннего средневековья, собор с таким же названием в Каире взял на себя эту функцию. В декабре взрыв бомбы убил там 29 человек.

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В то время, египетское ответвление ИГ, которое называет себя провинция Синай, и действует, в основном, в Северном Синае, взяло ответственность за теракт на себя, и угрожало дальнейшим насилием в отношении христиан. В феврале, в Аль-Ариш, столице провинции Северный Синай, ИГ начало целенаправленно убивать христиан. Тогда примерно 200 коптских семей массово бежали из Синая в другие части страны.

Египетское ответвление взяло на себя ответственность и за атаки в Вербное воскресенье. Еще одно нападение на мечеть Суфи в Танте, по-видимому, удалось предотвратить силам безопасности, которые вовремя обезвредили бомбу. За этим также может стоять ИГ, чей террор направлен и против мусульман, которые по-другому понимают религию, или мешают экстремистам. В Северном Синае ИГ в течение многих лет терроризируют мусульманское большинство и убивают тех, кого подозревают в сотрудничестве с армией.

Папа планирует визит

Теперь, ИГ осуществило свою угрозу, объявленную в декабре, они сосредоточились на коптах, и все это перед запланированным визитом Папы Франциска. Папа, который хочет посетить Египет позже в этом месяце, во время мессы в Вербное воскресенье в Ватикане сказал, что он молится за жертв: "Пусть Господь наставит на путь истинный тех, кто сеет террор и смерть, и тех, кто торгует оружием".

Христиане Египта, которые составляют около десяти процентов населения, помимо террора ИГ, также подвергаются религиозному насилию со стороны соседей. Особенно часто это происходит в Минье, в Верхнем Египте. Там относительно много христиан, но в то же время распространен радикальный исламизм, а также бедность и неграмотность. Государство часто подвергается критике, поскольку такие конфликты обычно решаются путем урегулирования, а не наказанием виновных в насилии. При этом христиане оказываются в невыгодном положении, потому что, как меньшинство, обычно вынуждены вести переговоры с позиции слабости.

Нападения в Вербное воскресенье вызывают огромную обеспокоенность, потому что это означает, что ИГ действует за пределами северного Синая. Глава службы безопасности провинции Гарбия, к которой относится Танта, был уволен после нападения. Президент Сиси объявил в телеобращении о введении чрезвычайного положения на три месяца, до тех пор, пока не будут завершены необходимые конституционные шаги. Его режим не смог обеспечить гражданам безопасность, хотя Сиси обещал это, и после попытки переворота, за это требовал от египтян отказаться от свободы и прав человека, а также терпеть экономические трудности.