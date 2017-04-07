Теракт в Лондоне: в больнице от травм скончалась туристка из Румынии

Число жертв нападения в Вестминстере 22 марта достигло пяти. В больнице скончалась еще одна пострадавшая у здания парламента в Лондоне - 31-летняя румынка Андрея Кристя, сообщает Русская служба Би-би-си.

Андрея Кристя, находившаяся в Лондоне в туристической поездке со своим другом, находилась на Вестминстерском мосту во время нападения Халида Масуда, упала в Темзу и получила серьезные травмы.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта 52-летний британец Халид Масуд умышленно сбил на машине нескольких человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из автомобиля и зарезал полицейского. Террорист был застрелен другим полицейским. По меньшей мере 40 человек получили ранения. Жертвами теракта также стали преподавательница лондонского колледжа, турист из США и пенсионер.

Полиция Лондона заявила, что не обнаружила доказательств, указывающих на связь Масуда с экстремистскими группировками. При этом ответственность за случившееся в Лондоне взяла на себя группировка "Исламское государство".