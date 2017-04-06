Трамп пообещал уничтожить ИГ для защиты цивилизации

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками уничтожат террористическую организацию "Исламское государство" и тем самым защитят цивилизацию, передает Reuters.

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"Мы уничтожим ИГ и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора", - заявил Трамп.

При этом президент США отметил, что король Иордании также является одним из лидеров, который борется за уничтожение "Исламского государства" "раз и навсегда".

Напомним, ранее "Исламское государство" опубликовало обращение к гражданам США, в котором назвало президента Дональда Трампа "идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки".