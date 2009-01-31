В Москве задержаны несколько десятков оппозиционных активистов

В Москве милиция задержала в субботу, по разным данным, от 40 до 60 участников несанкционированных акций протеста оппозиции.

Среди задержанных – лидер запрещенной Национал-большевицкой партии Эдуард Лимонов.

По последним данным, Лимонова привезли в суд, который рассмотрит его административное дело.

Пресс-служба Объединенного гражданского фронта сообщила, что к задержанным активистам не допускают адвокатов.

В Петербурге вместо массовой акции протеста, не разрешенной властью, прошла серия отдельных пикетов.

Во многих городах России в субботу прошли митинги и протесты как оппозиции, так и сторонников действующей власти.

Радио Свобода