Опубликовано видео с возможным исполнителем взрыва в метро Петербурга

Опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшей предполагаемого виновника взрыва в метро Петербурга. Мужчина на кадрах записи стоит на Сенной площади возле метро, передает российский телеканал РЕН ТВ.

Мужчина несколько минут провел на площади. Он стоял на одном месте не двигаясь, после чего направился ко входу. Известно, что камеры зафиксировали его передвижения как снаружи, так и внутри метро.

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По одной из версий, он зашел в вагон на станции метро "Сенная площадь" и оставил там рюкзак. После чего в вагоне прогремел взрыв. Мужчина успел скрыться.

Ранее РЕН ТВ опубликовал фото из вагона метро, где камера также зафиксировала мужчину. Как видно на фото, мужчина носит бороду и шапку. Однако не исключено, что он оделся так специально, чтобы пустить следствие по ложному следу.