В МИД РФ рассказали, что Москва хочет обсудить во время Совета Россия - НАТО

Москва планирует в ходе заседания Совета Россия-НАТО (СРН) обсудить присутствие военных сил Североатлантического альянса вдоль российских границ. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В числе приоритетных для нас тем, которые российская сторона планирует поднять сегодня, - это предсказуемость военной деятельности, снижение рисков эскалации в результате случайных военных инцидентов, региональные вопросы. Также мы будем ставить вопрос о наращивании военного присутствия и учебно-тренировочной активности НАТО вдоль российских границ», - сказала она.

Захарова напомнила, что в минувшем году после двухлетнего перерыва состоялись три заседания СРН.

По ее словам, возобновление работы на площадке СРН имеет особое значения в нынешних условиях «нагнетания военно-политической напряженности».

Она добавила, что Москва выступает за то, чтобы диалоговый механизм Совета на регулярной основе применялся для обсуждения важных и актуальных вопросов.

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сегодня в рамках Совета Россия-НАТО также состоится обсуждение ситуации в Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обсуждение Украины в рамках Совета Россия-НАТО «продолжением параноидальной агрессивной политики».

"Если каждый раз нам наши коллеги из Альянса будут говорить: да, мы соберемся в Совете Россия-НАТО, но будем обсуждать только Украину, - ну это продолжение такой параноидальной, агрессивной политики. НАТО не имеет никакого отношения к усилиям по украинскому урегулированию. И если суть этих идей состоит в том, чтобы использовать Совет Россия-НАТО для очередной конфронтации, то мы не хотим в такие игры играть", - сказал Лавров.