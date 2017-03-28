"Это обычный бизнес": в Кремле прокомментировали встречу зятя Трампа с представителями российского банка

В то же время пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 28 марта, что встреча была частью рутинной бизнес-деятельности», как сообщает "Радио свобода".

Песков заявил, что «были проведены десятки встреч и одна из них была с компанией Кушнера и с ним самим». «Это обычный бизнес», – сказал представитель Кремля.

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По его словам, такие встречи не координируются с Кремлем и являются «исключительной прерогативой» менеджмента банка.

Накануне комитет по разведке Сената США сообщил, что зять и главный советник Дональда Трампа будет свидетельствовать в расследовании по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

Издание The New York Times 27 марта сообщило, что Джаред Кушнер встречался с послом России Сергеем Кисляком после того, как Трамп победил на ноябрьских выборах, а также, что Кисляк просил о еще одной встрече, на которую Кушнер послал своего помощника.

Позже зять Трампа встретился с председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горковим.

Спикер Белого дома Гоуп Гикс сказал, что встречи были «несущественными».

Кушнер, женат с дочерью Трампа Иванкой, отвечал за иностранные контакты для избранного президента в переходный период до его инаугурации 20 января.