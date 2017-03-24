Число жертв теракта в Лондоне возросло до четырех

Один из пострадавших, получивших ранения во время теракта в Лондоне, скончался в больнице. Об этом в четверг, 23 марта, заявил представитель полиции британской столицы, пояснив, что речь идет о 75-летнем мужчине. Таким образом, число жертв террористической атаки возросло до четырех.

Полиция также обнародовала некоторые подробности о личности террориста. Это 52-летний уроженец Великобритании Халид М. Он был известен полиции под множеством псевдонимов и имел криминальное прошлое. "Первый приговор ему был вынесен в 1983 году по факту повреждения имущества, последний раз он был осужден в 2003 году за нелегальное владение ножом", - приводит сообщение британской полиции агентство dpa.

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Поздним вечером в четверг, 23 марта, сотни людей собрались на знаменитой Трафальгарской площади, чтобы почтить память жертв теракта. Были зажжены поминальные свечи, мэр Лондона Садик Хан объявил минуту молчания. Были приспущены государственные флаги.

Всего во время террористической атаки пострадали представители 11 стран. Общее число раненых составило 40 человек, причем, по сообщениям медиков, пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Двойной теракт в Лондоне произошел 22 марта. Сначала автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту. Продолжив движение, машина врезалась в ограждение расположенного поблизости Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. Вооруженный ножом преступник пытался прорваться в здание, смертельно ранил полицейского и был застрелен спецназом.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". В рамках расследования британская полиция уже задержала семь человек.