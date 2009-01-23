Саакашвили признал ошибку, и больше в отставку не уйдет

Президент Грузии Михаил Саакашвили еще раз подтвердил, что не уйдет в отставку до окончания срока своих президентских полномочий, который истекает в 2013 г. Такое заявление президент Грузии сделал во время ответов на вопросы от населения, которые транслировали в прямом эфире ведущие грузинские телекомпании.

"Я считаю свою отставку в 2007 г. ошибкой, потому что дал этим людям (оппозиции, требующей отставки М.Саакашвили) ложную надежду на то, что когда их кто-то профинансирует и они призовут правительство к отставке, то правительство может уйти. У них есть ложная иллюзия, что стоит только прижать - и я уйду. Этого больше не будет", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Президент Грузии подчеркнул, что на сегодняшний день в условиях мирового кризиса главные задачи, стоящие перед страной, - это спасение экономики, избежание масштабного кризиса, сохранение рабочих мест и объединение страны.

М.Саакашвили отвечал на вопросы населения больше четырех часов. В специально созданный пресс-центр поступило свыше 5,5 тыс. звонков и больше 3 тыс. sms-сообщений с вопросами. Президенту были переданы те вопросы, на которые он не успел ответить в прямом эфире.