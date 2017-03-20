Süddeutsche Zeitung: Правительственный отчет опроверг слова Трампа

Об этом пишет Торстен Денклер в статье "Правительственный отчет опроверг слова Трампа", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Но до сих пор он не предоставил никаких доказательств. И в этой ситуации, по-видимому, также ничего не изменил правительственный отчет, который в пятницу министерство юстиции передало комитету по разведке Палаты представителей.

В воскресенье председатель комитета, республиканец Девин Нуньес и его коллега-демократ Адам Шифф подтвердили, что они также не обнаружили в этом отчете ничего, что могло бы подтвердить заявления президента.

"Линии в Trump Tower физически прослушивались? Нет. Такого никогда не было. И информация, которую мы получили в пятницу, доказывает это", - сказал Нуньес каналу Fox News. "Мы тщательно изучили вопрос и пришли к выводу, что здесь нечего искать", - сообщил Адам Шифф.

В понедельник директор ФБР Джеймс Коуми и Майк Роджерс, директор американской секретной службы АНБ, прибудут на публичные слушания в комитет по разведке Палаты представителей.

Речь пойдет, главным образом, о, возможно, незаконных контактах членов команды Трампа с российским правительством в период между победой Трампа на выборах в начале ноября и вступлением в должность 20 января. Первый советник Трампа по национальной безопасности, Майкл Флинн, уже вынужден был из-за этого подать в отставку.

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Предполагаемая кампания Обамы по прослушиванию Трампа по-прежнему будет играть важную роль. Демократ Шифф ожидает, что директор ФБР Коуми раз и навсегда пояснит, что для таких заявлений Трампа нет никаких фактических оснований. "Я надеюсь, что мы, наконец, сможем оставить этот вопрос. Потому что то, что утверждал Трамп, явно было неправдой".

В прошлый четверг на вопрос об отсутствии доказательств Трамп в своем интервью сказал: "Я думаю, что в ближайшие две недели появятся некоторые очень интересные вещи". Если он имел в виду отчет министерства юстиции, то он не был очень интересным.