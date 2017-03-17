Трамп заверил Меркель в четкой позиции по поддержке НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляет, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил «четкую поддержку» Вашингтона НАТО, но подчеркнул, что союзники должны платить «справедливые взносы» на оборону", как сообщает "Радио Свобода".

Об этом Трамп заявил 17 марта во время пресс-конференции с Меркель в Белом доме после встречи с ней, которая происходит в период разногласий между двумя долговременными союзниками относительно НАТО и мигрантов.

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Трамп также поблагодарил Меркель за «обязательство» немецкого правительства увеличить расходы на оборону.

Во время президентской кампании прошлого года Дональд Трамп критиковал НАТО и ставил под сомнение его действенность. Это вызвало волнения союзников, в частности из Восточной Европы, которые обеспокоены агрессией России в Украине.

Как сообщал УНИАН, Меркель прилетела на встречу с Трампом.